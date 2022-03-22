В плен попал российский подполковник в трусах и носках ВСУ (фото) [ Редактировать ]
Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяли в плен российского подполковника - начальника группы информационно-психологического противодействия воинской части, которая дислоцируется в Северной Осетии.
Об этом сообщил военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас.
Посмотрите на этого "пончика". Начальник группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 русской армии Кошель Александр Олегович. 5 апреля 1982 года рождения, личный номер Ф-905994, воинское звание - подполковник.
Сразу после взятия Кошеля в плен россияне бросили значительные силы на его освобождение. В том числе подняли авиацию, нанесшую огневой удар по нашим штурмовикам. Однако никто в результате вражеского огня не пострадал, пленника доставили в безопасное тыловое место.
Во время досмотра пленника бойцы обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с отметками "Вооруженные Силы Украины".
Отчаянные попытки врага освободить пленника понятны - Кошель был на прямой связи с командующим 58-й армии РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зуськом, которому лично делал ежедневные доклады. Кстати, сам Зусько родом из Украины - из небольшого с. Ветлы Камень-Каширского района Волынской области. Сейчас он воюет против Украины, но крайне неудачно.
Сейчас пленный подполковник Кошель дает показания нашим контрразведчикам.
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