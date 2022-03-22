Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к парламенту Италии. Он призвал поддержать ужесточение санкций против россии.

"Вторжение не останавливается почти месяц, значит нужно еще больше санкций, еще больше давления, чтобы россия искала не военные резервы или наемников где-то в Ливии, а чтоб россия искала мир. Чтобы один-единственный человек искал мир", - отметил Зеленский, имея в виду президента россии Владимира Путина.

По его словам, те, кто в россии отдает приказы воевать, и те, кто пропагандируют войну, используют Италию как место для отдыха.

"Поэтому не будьте курортом для убийц. Заблокируйте им всю недвижимость, яхты, счета, заблокируйте активы всех, кто имеет влияние в россии. Пусть они его применят для мира, чтобы когда-нибудь вернуться к вам. Поддержите большинство санкций против россии, полное эмбарго на торговлю, начиная с нефти, поддержите запрет для российских кораблей заходить в свои порты. Не должно быть ни одного исключения из санкционного режима для российских банков", - добавил Зеленский.