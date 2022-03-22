Зеленский и Трюдо обсудили гарантии безопасности для Украины [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщается в Twitter Зеленского.
Они обсудили последние обстрелы российскими оккупантами гражданской инфраструктуры.
По словам главы, они также обсудили вопросы действенных гарантий безопасности для Украины.
Провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сообщил о последних обстрелах россией гражданской инфраструктуры, гуманитарной катастрофе, прежде всего в Мариуполе. Обсудили мирный процесс, важность действенных гарантий безопасности для Украины. Лидерство Канады в поддержке Украины важно!
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