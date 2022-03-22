Во вторник, 22 марта, возле Мариуполя боевики "ДНР" захватили колонну автобусов, которые согласованным гуманитарным коридором должны были эвакуировать людей. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, инцидент произошел у поселка Мангуш Мариупольского района.

Боевики "ДНР" захватили автобусы и работников ГСЧС. Также Верещук уверяет, что украинская сторона пытается всеми силами их вытащить.