"Боевики "ДНР" захватили колонну эвакуационных автобусов Под Мариуполем" - Верещук [ Редактировать ]
Во вторник, 22 марта, возле Мариуполя боевики "ДНР" захватили колонну автобусов, которые согласованным гуманитарным коридором должны были эвакуировать людей. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, инцидент произошел у поселка Мангуш Мариупольского района.
Боевики "ДНР" захватили автобусы и работников ГСЧС. Также Верещук уверяет, что украинская сторона пытается всеми силами их вытащить.
Вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что технику заберут, а людей, возможно, пустят, а может и нет.
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