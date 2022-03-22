Зеленский виртуально примет участие в саммите НАТО [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран НАТО. Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщается в эфире телемарафона "Единые новости".
Встреча лидеров состоится 24 марта в Брюсселе, но глава государства будет присутствовать по видеосвязи.
Украина там будет принимать активное участие. Какое именно мы пока определяем. Как минимум это будет обращение президента, как максимум - полноценное участие, естественно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни.
Зеленский, как рассказал его пресс-секретарь, на саммите планирует поднять вопрос прекращения военных преступлений России против народа Украины и гражданской инфраструктуры.
Это можно сделать несколькими путями - закрыть небо, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию... О новых форматах безопасности говорить не будут.
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