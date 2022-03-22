Гуманитарные коридоры 22 марта: Верещук доложила о результатах работы [ Редактировать ]
Фото: ukrinform
Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 22 марта.
11 автобусов и 2 машины захватили оккупанты. Судьба водителей и представителей ГСЧС не известна.
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