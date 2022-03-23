"Украина не проводила обмены пленными с Россией" - Верещук [ Редактировать ]
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук опровергла информацию российской стороны о двух обменах пленными с начала войны России против Украины.
По ее словам, официальный Киев никаких обменов не проводил.
По состоянию на данный момент никаких обменов мы не проводили.
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