"Олигархи россии обсуждают физическое устранение Путина" - разведка [ Редактировать ]
По данным украинской разведки, отдельные российские олигархи уже обсуждают возможность физического устранения президента россии владимира путина. Об этом сообщается в Facebook Главного управления разведки Минобороны.
Крупный бизнес недоволен санкциями, которые были введены за войну России против Украины.
В москве прошла встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича. На ней Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой путина.
По данным ГУР, обсуждалось, что олигархи ищут пути воздействия на путина или на его близкое окружение из силового блока. Но это усугубляется тем, что президент никого к себе не подпускает.
В первую очередь, олигархов, которых он считает ненадежными. Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения путина.
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