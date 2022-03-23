Комендантский час в Киеве будет действовать ежедневно: названо время [ Редактировать ]
Комендантский час в Киеве будет действовать ежедневно. Он будет начинаться с 20:00 и заканчиваться утром в 7:00. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.
Напоминаем, что общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать днем с 08:00 до 19:00.
Правила действуют во время комендантского часа:
- запрещено передвижение по городу без спецпропусков. Выйти можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия;
- все гражданские, нарушающие правила, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.
Городская власть настойчиво просит киевлян и днем не передвигаться по городу без крайней нужды! А в случае получения сигнала о воздушной тревоге - сразу идти в укрытие.
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