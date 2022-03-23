Комендантский час в Киеве будет действовать ежедневно. Он будет начинаться с 20:00 и заканчиваться утром в 7:00. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Напоминаем, что общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать днем с 08:00 до 19:00.

Правила действуют во время комендантского часа:

запрещено передвижение по городу без спецпропусков. Выйти можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия;

все гражданские, нарушающие правила, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.