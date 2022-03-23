Сегодня, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Франции. Он напомнил французским чиновникам о разрушениях, которые наносит Украина страна-агрессор россия, и поблагодарил их за помощь нашему государству.

Зеленский перед всем французским парламентом напомнил о циничном ударе оккупантов по роддому в Мариуполе 9 марта, а также о том, что из-за авиаудара у одной из женщин пришлось ампутировать стопу, а у другой, которая была там, раздробило таз и она, и ее ребенок погибли.



Кроме того, он сравнил разрушенные города с руинами Вердена времен Первой мировой войны.

"Европа 80 лет не видела того, что делает россия по Украине", - сказал президент.

Также Зеленский упомянул и о Нормандском формате, который должен был урегулировать вопросы войны на Донбассе.

"Когда переговоры давали результат, когда мы смогли согласовать некоторые решения – это был проблеск надежды, что руководство россии можно убедить словами, но все это было разбомблено, разбито артиллерией, сожжено после ударов российских ракет", - констатировал он.



Однако Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за проявленное лидерство и помощь Украине в этой войне против российского агрессора.

"Украинцы видят, что Франция ценит свободу, как это было всегда. Поэтому мы ожидаем, что вы сможете сделать так, чтобы россия искала мира. Мы ожидаем от вашего лидерства, что будет восстановлена территориальная целостность Украины", - заявил Зеленский, выразив надежду, что будет принято историческое решение о вступлении Украины в ЕС.

И в завершение Зеленский предложил Франции стать одним из гарантов безопасности в Украине при провозглашении внеблокового статуса нашей страны, ведь Франция носит статус ядерной страны.

"Мы создаем такую систему гарантий, новую систему безопасности, в которой Франция, я верю, будет играть ведущую роль", - подчеркнул он.