В оккупированном Бердянске украинские войска разгромили ВДК "Орск" (видео) [ Редактировать ]
В четверг утром, 24 марта, в оккупированном российскими войсками Бердянске произошло несколько взрывов в порту. Об этом сообщает местное издание "Акцент".
Как стало известно, что возле порта был уничтожен ВДК "Орск" армии оккупантов.
В последствии возник масштабный пожар, который виден во всех районах города.
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