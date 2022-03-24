В четверг утром, 24 марта, в оккупированном российскими войсками Бердянске произошло несколько взрывов в порту. Об этом сообщает местное издание "Акцент".

Как стало известно, что возле порта был уничтожен ВДК "Орск" армии оккупантов.

В последствии возник масштабный пожар, который виден во всех районах города.