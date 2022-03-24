Гуманитарные коридоры на 24 марта (список) [ Редактировать ]
На 24 марта в Украине согласовано открытие нескольких гуманитарных коридоров. По ним смогут эвакуировать людей из зоны боевых действий. Об этом сообщила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Гуманитарные коридоры будут работать по маршрутам:
- Для мариупольцев в Запорожье: Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.
- Из города Пологи Запорожской области в Запорожье: Роды - Токмак - Васильевка - Запорожье.
- Из Мелитополя Запорожской области в Запорожье: Мелитополь - Васильевка - Запорожье.
- Из Макарова Киевской области в Житомир: Макаров - Юров - Ставище - Коростышев - Житомир.
- Из Белой Церкви Киевской области: Белая Церковь - Фастов - Брусилов - Кочеров - Ставище - Юров - Макаров (сельсовет ул. Ростовского 30), с эвакуацией в Житомир.
- Из села Богдановка Киевской области в Бровары: Богдановка - Рудня - Залесье - Летки - Рожны - Пуховка - Бровары.
- Из села Большая Дымерка Киевской области в Бровары: Большая Дымерка - Богдановка - Рудня - Залесье - Летки - Рожны - Пуховка - Бровары.
- Из села Бервица Киевской области в Бровары: Бервица - Мокрец - Заворичи - Калита - Семиполки - Летки - Рожны - Пуховка - Калиновка - Бровары). Из села Бервица нужно самостоятельно добраться до моста между селами Мокрец и Заворичи и перейти реку Трубеж в сторону улицы Совхозной.
Кроме того, будет работать пункт эвакуации в районе Романовского моста для приема эвакуированного пешим ходом населения Ирпеня.
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