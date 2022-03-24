НАТО потребовало от россии немедленно прекратить военные действия в Украине [ Редактировать ]
НАТО потребовало от россии объявить немедленное перемирие в войне с Украиной и продемонстрировать серьезное отношение к переговорам с украинской властью. Об этом говорится в заявлении, которое было принято на экстренном саммите НАТО сегодня.
В заявлении говорится, что Украина имеет фундаментальное право на самооборону, а потому НАТО усилит политическую и военную поддержку.
"Мы самым решительным образом осуждаем вторжение России в Украину. Мы призываем президента Путина немедленно прекратить эту войну и вывести вооруженные силы с Украины, а также призываем Беларусь прекратить свое соучастие в соответствии с Резолюцией об агрессии против Украины, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 2 марта 2022 года.
Россия должна соблюдать решение Международного суда ООН от 16 марта и немедленно прекратить военные действия. Атака России на Украину угрожает глобальной безопасности. Его нападки на международные нормы делают мир менее безопасным. Эскалационная риторика президента Путина является безответственной и дестабилизирующей", - говорится в заявлении.
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