ВСУ контролируют ситуацию в Киевской области [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В пятницу, 25 марта, замначальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич заявил о том, что украинские вооруженные силы контролируют Киевскую область и работают над тем, чтобы противник не смог вести артиллерийский огонь. Об этом он сказал в ход брифинга.
"Ситуация в Киеве и вокруг Киева стабильная, контролируемая полностью нашими вооруженными силами. Есть небольшое напряжение в районе Ирпеня: ситуация напряженная, но полностью контролируемая нами", - сказал он.
На сегодняшний день на броварском и бориспольском направлениях противник остановил свои намерения осуществления перемещений, к активным действиям не готов. Это свидетельствуют и радиоперехваты, и наши данные разведки. На направлении Ирпеня противник пытается возобновить наступление и полностью захватить Ирпень. Эти попытки успеха не имеют.
По словам бригадного генерала, ВСУ контролируют огромное количество области, а н.п. Макаров пока в серой зоне.
Применяется меры по предотвращению ведения огня из артиллерии по городу и его окрестностям. На сегодняшний день задача почти полностью выполнена, за исключением Ирпеня и Лютижа, где противник наносит огневые поражения. Макаров сегодня находится в серой зоне. Он не контролируем никем. У противника не хватает запасов, атакует наскоками.
по теме
Российские оккупанты обстреляли склад с продуктами питания, больницу и частные дома в Киевской области
Из Бучи эвакуировали 106-летнюю женщину. Ее транспортировали в коляске
В субботу, 19 марта, из города Бучи Киевской области успешно эвакуировали семь автобусов с гражданскими.
Обстріл вівся біля села Лютіж Вишгородського району Київської області
В неділю, 6 березня, український державний та громадський діяч Олексій Кулеба розповів про те, яка зараз ситуація на Київщині