В пятницу, 25 марта, замначальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич заявил о том, что украинские вооруженные силы контролируют Киевскую область и работают над тем, чтобы противник не смог вести артиллерийский огонь. Об этом он сказал в ход брифинга.

"Ситуация в Киеве и вокруг Киева стабильная, контролируемая полностью нашими вооруженными силами. Есть небольшое напряжение в районе Ирпеня: ситуация напряженная, но полностью контролируемая нами", - сказал он.

На сегодняшний день на броварском и бориспольском направлениях противник остановил свои намерения осуществления перемещений, к активным действиям не готов. Это свидетельствуют и радиоперехваты, и наши данные разведки. На направлении Ирпеня противник пытается возобновить наступление и полностью захватить Ирпень. Эти попытки успеха не имеют.

По словам бригадного генерала, ВСУ контролируют огромное количество области, а н.п. Макаров пока в серой зоне.