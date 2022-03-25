Остатки одной из сбитых ракет, которые подбирают местные жители Источник: GettyImages/Global Images Ukraine

В пятницу, 25 марта, в Одесской области украинские зенитчики сбили три вражеские ракеты. Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сославшись на информацию командования "Пивдень".

Отмечается, что в Одесской области военнослужащие зенитных ракетных войск ВСУ сбили три российские крылатые ракеты.

В социальных сетях очевидцы пишут, что видели, как в небе над Одесской областью горели вражеские ракеты.