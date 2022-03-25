В Одесской области украинские зенитчики сбили три вражеские ракеты [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В пятницу, 25 марта, в Одесской области украинские зенитчики сбили три вражеские ракеты. Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сославшись на информацию командования "Пивдень".
Отмечается, что в Одесской области военнослужащие зенитных ракетных войск ВСУ сбили три российские крылатые ракеты.
В социальных сетях очевидцы пишут, что видели, как в небе над Одесской областью горели вражеские ракеты.
по теме
В пятницу, 25 марта, председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время телемарафона заявил о том, что ключевые города, в том числе и Мариуполь, под контролем ВСУ
Украинские силы обороны захватили очередную колонну обеспечения российских оккупантов555
В четверг утром, 24 марта, возле побережья Одессы зафиксировали маневры флота российских оккупантов
В Украине хотят ввести уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении техники и позициях ВСУ
На фото и видео - последствия сегодняшнего обстрела