Украина поддерживает план, предложенный Польшей, Чехией и Словенией - Ермак [ Редактировать ]
Польша, Чехия и Словения предложили прекратить выдавать визы для всех граждан рф, а также осуществить полное отключение системы SWIFT и полную блокаду транспортного сообщения. Украина поддерживает такое решение.
Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак во время участия в видеовстрече Atlantic Council.
По его словам, Польша вместе со Словенией и Чехией подготовили план действий по 10 пунктам, которые Евросоюз должен выполнить, если он действительно хочет прекратить войну.
"Вплоть до прекращения выдачи виз для всех граждан рф, полного отключения системы SWIFT и полной блокады транспортного сообщения. Украинцы полностью поддерживают выполнение этого плана. Призываем ЕС ввести эти санкции", - отметил Ермак.
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