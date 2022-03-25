Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что гарантами безопасности для Украины должны стать постоянные члены ООН, Турция, Германия, Канада, Израиль и Италия. Об этом Ермак сообщил в интервью грузинским журналистам.

Гарантами нашей безопасности должны быть постоянные члены ООН. Мы бы добавили к ним Турцию, Германию, Канаду, Израиль. Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии.

По словам Ермака, Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, потому что противостоит одной из самых больших армий мира.

Кроме того, глава офиса Оиса президента добавил, что Украина заинтересована в том, чтобы в процесс приобщались страны-соседи Украины.

Ермак добавил, что это должны быть конкретные работающие гарантии, потому что у Украины уже есть негативный опыт Будапештского меморандума.