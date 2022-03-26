В Генштабе заявили о потерях врага за все время войны [ Редактировать ]
Украинские воины с начала войны ликвидировали 16,4 тыс. оккупантов. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 марта ориентировочно составляют:
- личного состава - около 16 тыс. 400 человек,
- танков ‒ 575 единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 1 тыс. 640 единиц,
- артиллерийских систем – 293 единицы,
- реактивных систем залпового огня - 91 единиц,
- средства ПВО-51 единиц,
- самолетов-117 единиц,
- вертолетов – 127 единиц,
- автомобильной техники-1 тыс. 131 единица,
- корабли/катера - 7 единиц,
- цистерн с ГСМ-73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-56,
- специальная техника - 19.
- пусковые установки ОТРК / ТРК - 2.
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