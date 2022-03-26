Украинские воины с начала войны ликвидировали 16,4 тыс. оккупантов. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 марта ориентировочно составляют: