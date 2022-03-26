Российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Львову. Пока подробностей нет.

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовой.

"Еще один ракетный удар по Львову. Обновляем информацию", - сообщил глава города на странице в Facebook.

Очевидцы рассказали, что слышали несколько взрывов. Один из собеседников сказал, что видел дым.

Несколько часов назад во Львове прогремели несколько взрывов. Позже выяснилось, что российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту, где хранилось топливо. На нем вспыхнул пожар.