В субботу, 26 марта, состоялась видеоконференция президентов Польши и Украины. Зеленский и Дуда обсудили ситуацию с беженцами и поставками вооружения.

В ходе видеоконференции с президентом Польши Владимир Зеленский поблагодарил его за его помощь в приеме беженцев. Анджей Дуда отметил, что Польша приняла уже 2,3 млн украинцев.

Так же Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые находятся на территории западноевропейских стран, в том числе и в Польше, еще не были переданы Украине. Хотя и эти страны, и США заявляли о готовности это сделать.

"Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам", – заявил Владимир Зеленский.

Кроме того президент Украины отметил, что если партнеры не помогут Украине с самолетами и танками, а такие возможности у них есть, существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, но и прямую общевойсковую. На границах, под их городами. И пойдут дальше.