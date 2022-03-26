В субботу, 26 марта, российская ракета ударила в нефтебазу в городе Дубно Ривненской области.

Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль.

"Сегодня в Ривненской области звучали две воздушные тревоги. Во время первой Вооруженные Силии Украины сбили вражеский дрон. Во время второй, к сожалению, ракета попала в нефтебазу города Дубно. Сейчас убытки устанавливаются", — сказал Коваль.

В настоящее время идет тушение масштабного пожара.