В Ривненской области ракета попала в нефтебазу [ Редактировать ]
В субботу, 26 марта, российская ракета ударила в нефтебазу в городе Дубно Ривненской области.
Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль.
"Сегодня в Ривненской области звучали две воздушные тревоги. Во время первой Вооруженные Силии Украины сбили вражеский дрон. Во время второй, к сожалению, ракета попала в нефтебазу города Дубно. Сейчас убытки устанавливаются", — сказал Коваль.
В настоящее время идет тушение масштабного пожара.
по теме
Три ракети окупантів знищила українська ППО над Рівненським районом
Российские захватчики атаковали полигон в Ривненской области
В результате российского авиаудара по телевышке в Антопиле Ривненской области погибло 9 человек, еще 9 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей
Из-под завалов разрушенной вражеской бомбардировкой телебашни в Ривне уже освобождены несколько человек
В Ирпене оккупанты убили заведующую детского сада "Веночек", которая вырастила полгорода, и ее мужа