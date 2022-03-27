Президент Украины рассказал, как российские оккупанты бросают в полях новую технику. В том числе секретные образцы.

"Украинские селяне голыми руками берут пилотов российских самолетов, которые падают. Именно потому наши тракторные войска, украинские фермеры забирают российскую технику в полях и отдают нашим вооруженным силам, в том числе самую новые образцы, которые рф пыталась сохранить в секрете", - заявил Зеленский.