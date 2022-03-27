Оккупанты терроризируют мирное население и несут большие потери – Генштаб [ Редактировать ]
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Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Бывают случаи мародерства, похищения людей и имущества. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
"По имеющейся информации, на временно-оккупированной территории автономной республики Крым, в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых", – говорится в сообщении.
Кроме того, морально-психологическое состояние военных рф остается низким.
Как отметили в Генштабе, по маршрутам движения российских военных колонн по территории Беларуси случаются редкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии, или их обмена на спиртные напитки.
"Враг не оставляет попыток пополнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение своих боевых частей" , – добавили в сообщении.
Также россияне продолжают терроризировать и запугивать мирных людей на временно оккупированных территориях. Есть редкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.
"На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отбито 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожено 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники противника, 1 миномет . Потери захватчиков в живой силе уточняются", – говорится в сообщении.
Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражен 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты.
За месяц войны против Украины погибли около 16 400 солдат РФ
Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 16 400 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1640 бронированных машин оккупантов и 117 самолетов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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