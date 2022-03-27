Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину и движение, перемещение или размещение Вооруженных сил Украины.

Закон будет действовать во время военного положения.

Согласно документу, распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, в том числе о перемещения по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Эти же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или из корыстных побуждений, или с целью предоставления такой информации государству-агрессору, или если они повлекли тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.