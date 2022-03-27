Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за публикацию позиций ВСУ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину и движение, перемещение или размещение Вооруженных сил Украины.
Закон будет действовать во время военного положения.
Согласно документу, распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, в том числе о перемещения по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Эти же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или из корыстных побуждений, или с целью предоставления такой информации государству-агрессору, или если они повлекли тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.
по теме
В п'ятницю, 25 березня, президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців
В Украине хотят ввести уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении техники и позициях ВСУ
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який створює поняття відновлювальних робіт
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий россии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Об этом 15 марта сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во вторник, 15 марта