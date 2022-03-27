Президент россии владимир путин может попытаться реализовать "корейский" план расчленения Украины на две части. Об этом заявил Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.

После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, путин уже меняет главные оперативные направления - это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силах.

Разведчики считают, что россияне попытаются объединить оккупированные территории "в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине".

Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне.

В ГУР Минобороны убеждены, что для российского фашистского режима до сих пор актуальным остается вопрос установки сухопутного коридора в Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема - несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага.