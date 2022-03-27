В Херсоне митинг против оккупантов разогнали дымовыми шашками (видео) [ Редактировать ]
В Херсоне жители вышли на мирный протест против оккупации. Они скандировали "Херсон - это Украина!".
Оккупанты разогнали акцию и бросали в ее участников дымовые шашки. Одна из них попала женщине в ногу, еще несколько застряли в пенопластовом утеплителе стены кинотеатра "Украина".
Сейчас Херсон оккупирован. Оккупанты готовили "референдум" по созданию "Херсонской народной республики", однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
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