В Херсоне жители вышли на мирный протест против оккупации. Они скандировали "Херсон - это Украина!".

Оккупанты разогнали акцию и бросали в ее участников дымовые шашки. Одна из них попала женщине в ногу, еще несколько застряли в пенопластовом утеплителе стены кинотеатра "Украина".

Сейчас Херсон оккупирован. Оккупанты готовили "референдум" по созданию "Херсонской народной республики", однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".