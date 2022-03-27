Мелитополь отключили от украинской связи и интернета [ Редактировать ]
В оккупированном российскими войсками Мелитополе с 26 марта перестала работать украинская мобильная связь и интернет. Об этом сообщает местный сайт ria-m.tv.
Российские преступники решили взять жителей временно оккупированных Мелитополя, всего района и Бердянска в информационную блокаду.
Напомним, что в Украине работает национальный роуминг, который позволяет пользователям переключаться между мобильными операторами и оставаться на связи. Подключиться к другому оператору можно только вручную.
Как присоединиться к "чужой" сети, если исчезла "своя":
- Отключить автоматический выбор сети в настройках смартфона.
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) или LIFECELL.
- Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
- Проверить работу звонков и SMS.
- Операторы отмечают, что из-за подключения национального роуминга увеличится нагрузка на сети, поэтому некоторые услуги могут работать с перебоями.
Использование национального роуминга не отразится на стоимости услуг. Операторы отмечают, что из-за подключения национального роуминга увеличится нагрузка на сети, поэтому некоторые услуги могут работать с перебоями.
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