В боях под Мариуполем погиб известный украинский кикбоксер Максим Кагал. Об этом сообщил его тренер Олег Скирта.

Уроженец Кременчуга 30-летний Кагал по прозвищу "Пистон" защищал город в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".

В 2014 году Максим, представляя СК "Гермес", стал чемпионом мира ISKA в разряде лоу-кик и завоевал "бронзу" в разряде К-1 (так называемый японский кикбоксинг) в весовой категории до 60 кг.

В том же году стал вице-чемпионом открытого чемпионата Кременчуга по регби-7. Максим Кагал любил футбол и активно болел за местную команду.

Максим Кагал (крайний справа)