В Мариуполе погиб чемпион мира по кикбоксингу (фото) [ Редактировать ]
В боях под Мариуполем погиб известный украинский кикбоксер Максим Кагал. Об этом сообщил его тренер Олег Скирта.
Уроженец Кременчуга 30-летний Кагал по прозвищу "Пистон" защищал город в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".
В 2014 году Максим, представляя СК "Гермес", стал чемпионом мира ISKA в разряде лоу-кик и завоевал "бронзу" в разряде К-1 (так называемый японский кикбоксинг) в весовой категории до 60 кг.
В том же году стал вице-чемпионом открытого чемпионата Кременчуга по регби-7. Максим Кагал любил футбол и активно болел за местную команду.
Максим Кагал (крайний справа)
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