Следующий раунд переговоров Украины с россией состоится в Турции [ Редактировать ]
Следующий раунд переговоров официальных делегаций Украины и России состоится в Турции 28-30 марта. Член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Сегодня (27 марта – ред.) на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта.
Арахимия обещал сообщить подробности позже.
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