"Росія має знати правду": Зеленський дав інтерв'ю журналістам рф [ Редактировать ]
Росія має знати правду. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським телеканалам.
Російські журналісти з YouTube-каналу "Зыгарь", телеканалу "Дождь", порталу "Медуза" та видань "Коммерсантъ" і "Новая Газета" отримали відповіді на всі запитання. Чітко й по поличках.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Киевской областной военной администрации
У вівторок, 15 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців
Роскомнадзор требует от российских СМИ отказаться от публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского
В суботу, 26 березня, президент України Володимир Зеленський розповів про те, коли країни Європи відмовляться від закупівель російської нафти й газу
Ця доповідь пояснює багато процесів, які раніше здавалися непов'язаними та хаотичними