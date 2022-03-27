Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал "нелепость" требования Роскомнадзора от нескольких российских СМИ не публиковать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Рф действительно хочет быть изгоем. Полноценным. Везде. Иначе никак нельзя оценить нелепость решения главного российского цензора - Роскомнадзора - который ультимативно требует от нескольких российских СМИ не публиковать двухчасовое интервью Владимира Зеленского.

Он добавил, что это интервью, в котором подробно исследованы причины варварской войны, затеянной россией против Украины, и сказано, к каким именно катастрофическим последствиям это приведет именно россию.

Само по себе поведение Роскомнадзора, как минимум, выглядит феерически трусливо и позорно. Во-первых, рф же считает себя "оплотом борьбы за правое дело". Но при этом трусливо поджимает хвост, когда имеется прямая речь другой стороны. Во-вторых, а зачем тогда тратить столько денег на внутреннюю убийственную пропаганду, на всех этих упитанных пропагандистов с вечерних ток-шоу, если их ложь можно запросто обнулить одним интервью президента Украины?"

Советник руководителя ОП добавил, что Роскомнадзор "грозно так заявил: "Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины Зеленского".