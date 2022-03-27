Запрет публиковать интервью в росСМИ: у Зеленского отреагировали на ситуацию [ Редактировать ]
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал "нелепость" требования Роскомнадзора от нескольких российских СМИ не публиковать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Рф действительно хочет быть изгоем. Полноценным. Везде. Иначе никак нельзя оценить нелепость решения главного российского цензора - Роскомнадзора - который ультимативно требует от нескольких российских СМИ не публиковать двухчасовое интервью Владимира Зеленского.
Он добавил, что это интервью, в котором подробно исследованы причины варварской войны, затеянной россией против Украины, и сказано, к каким именно катастрофическим последствиям это приведет именно россию.
Само по себе поведение Роскомнадзора, как минимум, выглядит феерически трусливо и позорно. Во-первых, рф же считает себя "оплотом борьбы за правое дело". Но при этом трусливо поджимает хвост, когда имеется прямая речь другой стороны. Во-вторых, а зачем тогда тратить столько денег на внутреннюю убийственную пропаганду, на всех этих упитанных пропагандистов с вечерних ток-шоу, если их ложь можно запросто обнулить одним интервью президента Украины?"
Советник руководителя ОП добавил, что Роскомнадзор "грозно так заявил: "Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины Зеленского".
И не менее грозно настаивает на необходимости… отказаться от публикации видео/письменных версий. Иначе окончательно "убьет" остатки прессы в рф. Короче, "сильнейшая страна". Сильнейший Роскомнадзор. Точно такой же как "сильнейшая российская армия". Ребята вообще ничего не боятся (ирония), кроме разве что Украины, ее президента и собственных журналистов из редакций "Медузы", "Дождя", "Коммерсанта" и просто Михаила Зыгаря.
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