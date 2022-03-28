Ушедшие с рынка россии корпорации получат в Украине специальную награду - Ермак [ Редактировать ]
Офис президента Украины будет отмечать специальной наградой международные корпорации, которые быстро и полностью ушли с рынка россии из-за агрессии против нашей страны.
Как рассказал руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, это спецнаграда "Отличие мира".
"С огромной благодарностью от украинского народа в этот переломный момент нашей истории. Они заслуживают уважения украинцев и людей всего мира. Ведь безразличие и молчание - это соучастие", - подчеркнул чиновник.
Ермак отметил, что Украина продолжает активно вести работу с мировыми брендами, чтобы они покидали российский рынок.
"Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей", - сказал он.
по теме
Глава Бюро национальной безопасности Польши, Павел Солох, в эфире телеканала Polsat, заявил, что Польша может быть одним из гарантов безопасности в будещем мирном договоре
Михаил Подоляк рассказал, когда мог бы быть подписан многосторонний договор с рф о мире и гарантиях безопасности
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що окупантам не допоможе нічого
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен анонсировал новый пакет финансовой помощи Украине для противостояния агрессивной войне рф
Польша, Чехия и Словения предложили прекратить выдавать визы для всех граждан рф, а также осуществить полное отключение системы SWIFT и полную блокаду транспортного сообщения