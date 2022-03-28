Российские оккупанты, которые зашли в Славутич 26 марта, в воскресенье, 27 марта, выехали за пределы города. Город под украинским флагом. Об этом сообщил мэр Юрий Фомичев в видеообращении на Facebook.

Они сделали свою работу, которую хотели сделать, - проверили город. Сегодня они завершили это и уехали. В городе их нет.

Чиновник опроверг фейки, что якобы местная власть сотрудничает с оккупантами и просила их о гуманитарной помощи.