Россия меняет стратегию: что ждет Украину в ближайшее время [ Редактировать ]
Россия меняет свою стратегию, в ближайшее время будет пробовать наращивать ракетные удары в разных точках Украины. Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире национальных новостей.
По словам Денисенко, оккупанты в конце марта нанесли удары по нефтебазам во Львове, Дубно и Луцке. Ввиду этого, можно говорить об изменении стратегии боевых действий россии.
Ну насчет нефтебаз, я бы добавил еще насчет продуктовых складов. Можно сказать, что это не тактика, а стратегия. Это изменение стратегии вообще боевых действий россии.
По словам Денисенко, сейчас главной задачей будет рассредоточение как продуктов питания, так и нефтепродуктов.
Думаю, нам удастся это сделать и тот вред, который уже нанесли, в принципе не столь критичен и для посевной, и для армии, и для Укрзализныци – главных потребителей горючего.
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