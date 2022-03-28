Россия меняет свою стратегию, в ближайшее время будет пробовать наращивать ракетные удары в разных точках Украины. Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире национальных новостей.

По словам Денисенко, оккупанты в конце марта нанесли удары по нефтебазам во Львове, Дубно и Луцке. Ввиду этого, можно говорить об изменении стратегии боевых действий россии.

Ну насчет нефтебаз, я бы добавил еще насчет продуктовых складов. Можно сказать, что это не тактика, а стратегия. Это изменение стратегии вообще боевых действий россии.

По словам Денисенко, сейчас главной задачей будет рассредоточение как продуктов питания, так и нефтепродуктов.