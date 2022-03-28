Гуманитарных коридоров 28 марта не будет: разведка предупреждает о провокациях врага [ Редактировать ]
В понедельник, 28 марта, гуманитарных коридоров не будут проводить из-за предупреждения разведки о возможных провокациях врага. Об этом сообщает глава минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram
Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров.Поэтому из соображений безопасности граждан сегодня гуманитарные коридоры не открываем.
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