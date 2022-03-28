В Киеве и области меняют время комендантского часа [ Редактировать ]
Фото: ukrinform
В Киеве и области с сегодняшнего дня комендантский час будет начинаться в 21.00, а заканчиваться в 6.00. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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