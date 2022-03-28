Участник украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры Украины и россии могут начаться во вторник, 29 марта. Поскольку начало переговоров сместилось из-за логистических проблем.

Об этом сообщает спикера "Слуги народа" Юлии Палий в Telegram.

"Украино-российские переговоры могут начаться во вторник 29 марта с 10 утра. По словам Давида Арахамии, начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем", - написала она.