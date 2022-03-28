Некоторых из похищенных оккупантами мэров нашли мертвыми - Зеленский [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторых украинских мэров, которые были похищены оккупантами, уже нет в живых.
Об этом Зеленский рассказал в интервью The economist.
"Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых мы уже нашли, и они мертвы", - сказал президент.
Зеленский добавил, что некоторых мэров оккупанты заменили.
По словам президента, российская армия использует на оккупированной территории те же методы, которые использовали на Донбассе в 2014 году.
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