Сірий кардинал, чи голуб миру? На переговорному майданчику України та Росії - новий гравець. Це один з найбагатших російських олігархів - Роман Абрамович. Долучити його до перемовин - ідея української сторони. Принаймні так стверджують численні світові видання.

І деякі з них стверджують: Путін особисто схвалив участь Абрамовича у мирних переговорах. Нині ж журналісти кажуть, що олігарх прибув до Польщі. І цей візит співпав з приїздом туди американського президента Джо Байдена. Як і будь-якому підсанкційному російському багатію мир між Україною та РФ в інтересах Абрамовича.

Та, чи допоможуть його бізнесові навички врегулювати справжнісіньку війну між двома державами - розбиралися наші кореспонденти.