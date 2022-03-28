Сірий кардинал чи голуб миру: Роман Абрамович з'явився на переговорному майданчику росіії та України [ Редактировать ]
Сірий кардинал, чи голуб миру? На переговорному майданчику України та Росії - новий гравець. Це один з найбагатших російських олігархів - Роман Абрамович. Долучити його до перемовин - ідея української сторони. Принаймні так стверджують численні світові видання.
І деякі з них стверджують: Путін особисто схвалив участь Абрамовича у мирних переговорах. Нині ж журналісти кажуть, що олігарх прибув до Польщі. І цей візит співпав з приїздом туди американського президента Джо Байдена. Як і будь-якому підсанкційному російському багатію мир між Україною та РФ в інтересах Абрамовича.
Та, чи допоможуть його бізнесові навички врегулювати справжнісіньку війну між двома державами - розбиралися наші кореспонденти.
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