Мэр Днепра высказался по поводу полномасштабной войны в Украины и назвал ее основную черту.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Он считает, что война сегодня в Украине абсолютно черно-белая и никто не сомневается в том, кто враг. Также у нее нет причины, она преступная грязная и ничем не обоснованная.

Также мэр Днепра предположил, что наша война может помочь переосмыслить существование основных мировых институций.

"Если не учитывать того обстоятельства, что руZZкие просто хотят нас уничтожить", - написал Борис Филатов.

Он считает, что они не совсем эффективно использовали деньги, которые поступали в эти фонды. В частности, Красный Крест и ОБСЕ, которые считаются институциями, которые должны помогать населению во время вооруженных конфликтов, но в случае с полномасштабной войной россии против Украины - оказались бесполезными.

"И еще. Еще эта черно-белая война полностью уничтожила все мировые институции. Как бы не кривлялись импотенты из ООН, бессмысленные бюрократы из ОБСЕ и трусливые подонки из Красного Креста - они уже в прошлом. Десятки лет они жрали сотни миллионов долларов налогоплательщиков со всего мира и показали свою полную недееспособность", - добавил он.