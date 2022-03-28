Війна в Україні: що відбувається на фронтах 28 березня [ Редактировать ]
Російські війська намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та утримати під контролем тимчасово окуповані території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 18:00.
- Противник продовжує нарощувати угрупування військ навколо Києва. Спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ - безуспішні.
- ЗСУ продовжують оборону Маріуполя. Окупанти, які штурмують місто, продовжують зазнавати великих втрат.
- Тимчасово захоплене місто Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та Росгвардії для утримання міста під своїм контролем.
- Окупанти продовжують приховану мобілізацію на території РФ. Зокрема набирають підрозділи для забезпечення окупаційного порядку на захоплених територіях. Основні вимоги до кандидатів - задовільний стан здоров’я. Досвід проходження військової служби не є обов’язковим. Беруть осіб зі знятою судимістю.
- Відбулося перекидання близько 150 осіб з Південної Осетії до тимчасово окупованого Криму для подальшої участі в бойових діях на території України.
- Російські підприємства оборонно-промислового комплексу, які виробляють ракети, переведені на цілодобовий режим роботи.
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