Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині (відео) [ Редактировать ]
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині. Цю інформацію щойно підтвердив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
На місце виїхали ДСНС та хімічна лабораторія. Станом на 21:19 повітряна тривога триває.
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