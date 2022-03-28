Ердоган підтвердив, що переговори України та росії відбудуться у Стамбулі 29 березня [ Редактировать ]
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що у вівторок, 29 березня, проведе переговори з делегаціями Москви та Києва перед їхньою зустріччю у Стамбулі.
Завтра розпочнуться переговори між делегаціями у Стамбулі. Плануємо провести переговори з делегаціями перед їхньою зустріччю.
Переговори відбуться у палаці Долмабахче у Стамбулі о 10:30 за київським часом.
Російська делегація вже прибула до Туреччини на літаку Ту-204 300 з бортовим номером RSD 0888. Українська делегація має прибути до Стамбула ввечері 28 березня.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода неможлива без припинення вогню та виведення військ. Як компроміс Україна пропонує росії відведення військ на позиції до 24 лютого.
Джерело у Держдепі США повідомило, що володимир путін не готовий йти на компроміс для припинення війни.
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