Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення і підтвердив повне звільнення Ірпеня.

Наші захисники просуваються на Київщині та повертають контроль над нашою територією. Звільнили Ірпінь. Окупантів виштовхують від Ірпеня, виштовхують від Києва.

Водночас російські військові продовжують утримувати північ Київщини, мають ресурси та живу силу. Намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Рівень їхньої втрати не є для них аргументом, щоб зупинитися.

Сьогодні окупанти не дали організувати жодного гуманітарного коридору.

Італія погодилася стати одним із гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яка зараз опрацьовується.

Зараз багато натяків та попереджень, що нібито посилення санкцій, наприклад, у вигляді ембарго на постачання російської нафти до Європи буде лише, якщо РФ застосує хімічну зброю. Просто немає слів. Тільки вдумайтеся, до чого все дійшло – чекати на хімічну зброю. Ми ж живі люди. І маємо чекати. А хіба все, що російські військові зробили до цього, не заслуговує на таке ембарго?