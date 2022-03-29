На Луганщині внаслідок обстрілу зруйновано 20 будинків - ОВА [ Редактировать ]
На Луганщині близько 20 будинків зруйновано ворожими обстрілами, поблизу Сєвєродонецька палає лісгосп. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гадай.
Знову гинуть мирні жителі, є поранені, десятки врятованих життів і багато зруйнованих квартир. Кожен зруйнований будинок - це 30, 50, 100 сімей без даху. Наші домівки забирає "руський мир". Вчора увечері ворог відібрав ще одне життя, обстрілявши градами Нижнє. Рятувальники дістали з-під завалів декількох будинків 20 живих сєвєродончан.
Також упродовж доби внаслідок обстрілів сталися займання будинків в Лисичанську, Новотошківському та Щедрищевому. Ще одна пожежа сьогодні зранку виникла на території одного з лісгоспів поблизу Сєвєродонецька.
Губернатор повідомив, що на фронті ЗСУ відбили 7 атак ворога, знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки.
по теме
В Рубежном оккупанты разрушили интернат для слабовидящих "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Леонид Гайдай
Захисники з Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу вразили 17 повітряних цілей: 8 літаків і 3 вертольоти
Росія розробила плани на 30 та 60 днів від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов
Російські війська намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та утримати під контролем тимчасово окуповані території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 18:00
На Харківщині українські армійці збили ворожий літак і безпілотник. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід". Про тип збитого літака не повідомляється