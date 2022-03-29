На Луганщині близько 20 будинків зруйновано ворожими обстрілами, поблизу Сєвєродонецька палає лісгосп. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гадай.

Знову гинуть мирні жителі, є поранені, десятки врятованих життів і багато зруйнованих квартир. Кожен зруйнований будинок - це 30, 50, 100 сімей без даху. Наші домівки забирає "руський мир". Вчора увечері ворог відібрав ще одне життя, обстрілявши градами Нижнє. Рятувальники дістали з-під завалів декількох будинків 20 живих сєвєродончан.

Також упродовж доби внаслідок обстрілів сталися займання будинків в Лисичанську, Новотошківському та Щедрищевому. Ще одна пожежа сьогодні зранку виникла на території одного з лісгоспів поблизу Сєвєродонецька.

Губернатор повідомив, що на фронті ЗСУ відбили 7 атак ворога, знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки.