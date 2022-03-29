У Миколаєві окупанти зруйнували будівлю обласної адміністрації (видео) [ Редактировать ]
У Миколаєві ворожий обстріл зруйнував будівлю облдержадміністрації. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Потрапили до будівлі ОДА. Більшість дивом урятувалося. Це від 50 до 100 людей. Зараз шукаємо вісім цивільних та трьох військових.
Очільник області додав, що "розвалили половину будівлі, у кабінет потрапило мій".
Якщо дивитися на це з позитивної точки зору, це означає, що як мінімум окупанти передумали наступати на Миколаїв. Вони зрозуміли, що хр*н вони візьмуть Миколаїв і вирішили передати мені "привіт" або нам усім.
За даними МВС України, ворожа ракета влучила у дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА близько 08:45. Сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без наступного горіння. Станом на 09:25 підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 17 постраждалих осіб та передано медикам.
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