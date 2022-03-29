"Росія має проблеми з ротацією військ і відводить окремі підрозділи" - Генштаб [ Редактировать ]
Російська федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ у свіжому інформаційному зведенні станом на 12:00 29 березня.
Цілей глобальної наступальної операції ворог не досяг. На Київщині та Чернігівщині рф відводить окремі підрозділи окупантів. Однак у згаданих регіонах зберігається високий ризик нанесення ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.
Росія також зіткнулася з проблемами в плані ротації і посилення своєї армії, яка знаходиться в Україні. За даними Генштабу, в одному тільки Тихоокеанському флоті ЗС рф через відмову особового складу брати участь у так званій "спеціальній операції" не вдається укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу.
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