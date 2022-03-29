Перемовини між Україною та росією: Подоляк розповів про результати [ Редактировать ]
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У вівторок, 29 березня, адник голови офісу президента України Михайло Подоляк розповів про результати перемовин між Україною та росією.
- Україна функціонує трохи інакше, аніж рф. Для нас головне, щоб держава спілкувалася із суспільством. Імплементація рішення буде йти за процедурою: референдум, потім ратифікація парламентів країн гарантій.
- Щодо Криму, це окремий пункт договору. Протягом 15 років будемо з росією проводити перемовини щодо Криму, протягом цього часу ніяких військових дій.
- Щодо ОРДЛО - це теж окремий пункт.
- Згідно з Конституцією України, ми не розміщуватимемо на нашій території іноземні військові бази, не вступатимемо у військово-політичні союзи.
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