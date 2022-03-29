У вівторок, 29 березня, в результаті перемовин між Україною та росією, які відбулися в Стамбулі, було прийнято рішення кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах. Про це повідомляє Міноборони рф.

Крім того, голова праворадикальної націоналістичної організації "С14" Євген Карась написав про те, що "тепер вірогідно першочергова заруба буде за Донбас".