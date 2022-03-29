Польща забороняє імпорт російського вугілля [ Редагувати ]
Прес-секретар польського уряду Петр Мюллер заявив про заборону на імпорт російського вугілля. Так само він розповів про замороження активів компаній, що підтримують рф.
Про це повідомляє Gazeta.pl.
Рада міністрів Польщі прийняла законопроект, що посилює санкційний тиск на росію. Згідно із заявою Петера Мюллера закон включає в себе заборону на імпорт російського вугілля.
"Посилаючись на положення про безпеку, ми включили в проект положення, що блокують імпорт вугілля з росії на національному рівні. Ми розуміємо, що це може викликати обґрунтовані юридичні сумніви, але ми не можемо продовжувати чекати реакції ЄС в цьому відношенні", - сказав прес-секретар.
Так само Мюллер повідомив про заморожування активів компаній, що підтримує агресію росії проти України.
"Я хотів би підкреслити, що мова йде про заморожування активів. Для того щоб конфіскувати заморожені активи, необхідно внести поправки до Конституції, але час заморожування забезпечить збереження цих активів, щоб після внесення поправок до конституційних положень можна було вжити подальших заходів", - додав він.
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